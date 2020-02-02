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Як виглядають звичайні іспанські хлопці в Tinder

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Джон Кортахарена, модель - фото 1
Джон Кортахарена, модель / goodfon

Якщо будучи у Мадриді скачати Tinder – популярний додаток для знайомств – ви будете вражені.

Побачити в Tinder хлопців, як з обкладинки Плейбоя, тут дуже просто. І вони такі не тільки на фотографіях, але і в житті: на вулицях, у кафе, в метро.

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Подивіться, як виглядають місцеві Хуани, коли їм вже за 30. Доглянуті, стильні, з накачаним тілом, ідеальної щетиною і чарівною усмішкою, очі розбігаються. При чому красені там бувають різні. Однак з їх ментальним небажанням вирішувати якісь проблеми вони навряд чи будуть морочитися зі стосунками на відстані, особливо до сорока років (за рідкісними винятками).

Як виглядають звичайні іспанські хлопці в Tinder - фото 383666

Як виглядають звичайні іспанські хлопці в Tinder - фото 383667

Як виглядають звичайні іспанські хлопці в Tinder - фото 383668

Як виглядають звичайні іспанські хлопці в Tinder - фото 383669

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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