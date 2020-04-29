Експерти назвали країни, які "виграли" від карантину

Австралія, Нова Зеландія і Південна Корея опинилися серед небагатьох країн, які перемогли в протистоянні з коронавірусом. Ці три країни світу ефективно стримали поширення COVID-19 і на тлі цього їхня валюта зміцнилася.

Як відзначили експерти, Австралія, Нова Зеландія і Південна Корея відносно швидко впоралися з поширенням COVID-19, що допомогло їм перезапустити економіку і відновити роботу підприємств і закладів.

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Нова Зеландія

Після цього вони стали більш привабливими для інвесторів, що відображає зміцнення валют цих країн. Також важливу роль зіграло те, що Китай, який є одним з головних торговельних партнерів для всіх трьох держав, поступово знімає обмеження.

Раніше повідомлялося, що в Австралії і Новій Зеландії почали скасовувати карантинні заходи.

Нагадаємо, зараз випадки зараження коронавірусом зафіксовані практично у всіх країнах світу. Число заражених перевищила 3,1 мільйона осіб, з них понад 200 тисяч померли.

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