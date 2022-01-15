Експерти розповіли, яке місце в автомобілі найбезпечніше

У більшості автомобілів є п'ять місць для сидіння. При цьому всі відразу використовуються дуже рідко. Але все ж таки іноді трапляється, що машина забита під зав'язку. Більш того, ти сам можеш вибрати собі місце. Яке саме? Бажано, найбезпечніше. Розповімо тобі, яке можна вважати таким.

Традиційно найпрестижнішим вважається місце правого переднього пасажира – штурманське крісло. Трохи нижче розташувалися задні бічні місця біля вікна. Ну а серединку, як і дупу у смаженої курки, ніхто не любить. Тісно нічого не видно, пише Maxim. Гаразд, а яке тоді місце найбезпечніше, якщо ти пасажир?

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Натомість саме цей аналог театральної гальорки експерти називають найбезпечнішим місцем у разі аварії. За даними дослідників медичного університету в Буффало, які докладно вивчили статистику летальних випадків в американських ДТП, місця на дивані безпечніші за передні крісла у середньому на 59-86%. При цьому сидячий у центрі на 25% менше схильний до ризику, ніж його сусіди з боків.

Чому так відбувається? Насправді безпечного простору для рук, ніг, плечей і голови тут більше, ніж з боків, де будь-яке зіткнення веде до контакту з оббивкою дверей і склом. Знову ж таки, саме сидячи в центрі ти значно менше ризикуєш порізатися об уламки або отримати удар від подушки безпеки, що розкрилася. Так, ейрбеги, звичайно, рятують життя, але при цьому часом роблять дуже боляче.

Нарешті, у разі фронтального удару – найнебезпечнішого виду зіткнення – деформація кузова в дуже рідкісних випадках доходить до дивана. Правда, треба пам'ятати, що все це справедливо лише в тому випадку, якщо ти пристебнувся ременем безпеки. Якщо така звичка досі не виробилася, що ж, можеш продовжувати випробовувати долю.

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