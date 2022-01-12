Лосиний тест у реальних умовах: дивіться, як Tesla уникла зіткнення з Honda CR-V

Ця дорожня ситуація у Китаї підтвердила важливість проведення так званого лосиного тесту, за допомогою якого фахівці перевіряють можливість автомобіля швидко змінювати траєкторію. Завдяки чудовій маневреності водій Tesla Model Y зміг уникнути зіткнення з Honda CR-V, яке, здавалося, було неминуче.

Інцидент зафіксував відеореєстратор автомобіля, який рухався слідом за Model Y. На відео видно, що електрокар їде дорогою в середній смузі і в місці розвороту з боку протилежної частини дороги в нього буквально влітає Honda CR-V. Ймовірно, водій японського кросовера не розрахував швидкість зустрічного руху та опинився прямо на шляху Tesla.

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На щастя, водій електрокара швидко зреагував. Він спочатку загальмував, а потім різко вивернув кермо праворуч і натиснув на педаль газу. Автолюбителю вдалося вправно повернувся авто на попередню траєкторію руху, уникнувши зіткнення з автобусом. Виглядало це все дуже видовищно.

Model Y narrowly escaped from getting T-boned. 0-60 matters. pic.twitter.com/duirIS7gQ7 — Ray4Tesla (@ray4tesla) January 9, 2022

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