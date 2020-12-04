На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Чому взимку не варто мити автомобіль
-
- 2
У зимової мийки автомобіля є як прихильники, так і завзяті противники. І в тих і в інших є вагомі аргументи за і проти.
Автомобіль, який потрапив на мийку, гарнішає на очах, часом не даючи часу задуматися про негатив. Однак лакофарбове покриття на автомобілі, що заїхав у тепле приміщення мийки з морозної вулиці, відчуває дуже сильний перепад температур, що часто призводить до тріщин у покритті.
І ще: Експерти з Німеччини назвали найкращі б/у авто до 5 тисяч євро: ТОП 12 моделей
Мало того, після мийки в таких тріщинах майже завжди залишається вода, яка, перетворюючись на вулиці в лід, розширюється, посилюючи неприємності. Гумові ущільнювачі дверей, багажників, люків, а також люків паливного бака після миття дуже часто примерзають.
Після зимової мийки, особливо в сильні морози, автомобілю потрібен час, щоб висохнути. Тому бажано вибирати мийку, що розташована, скажімо, поруч з підземним паркінгом гіпермаркету або перед проведенням техобслуговування, після якого машина буде в теплому приміщенні.
Ніколи не нехтуйте сушінням і продувкою: більшість нормальних мийок надають таку послугу.
Це цікаво: Український школяр за одну ніч викрав і розбив три авто
-
21:51Чому взимку не варто мити автомобіль
-
21:215 грудня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:44Вікінги: вийшов трейлер фінальних епізодів епічного серіалу
-
20:17Українська супермодель назвала 4 способи підняти собі настрій
-
19:46Експерти склали рейтинг найкращих дієт 2020 року
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
19:13Моделі 90-х: як змінилася американська гаряча штучка Тайра Бенкс (18+)
-
18:45Холостячка 2020: дивитись онлайн 7 випуск шоу з Ксенією Мішиною
-
18:22Гороскоп на 5 грудня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:44Дівчина Ілона Маска знялася разом з подругою оголеними
-
17:20Життя без меж. Ніку Вуйчичу – 38, дивіться виступи найвідомішого мотиватора
-
16:43Українка з величезними вилицями прославилася на весь світ: фото
-
16:18Pornhub презентував альбом різдвяних пісень: слухай онлайн
-
15:51Обвалення гігантського телескопа в Пуерто-Ріко потрапило на відео
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
15:25Giphy показав 25 найпопулярніших гіфок 2020 року
-
14:46Зваблива снігуронька: Ріанна позувала в білизні свого бренду
-
14:20Який мед краще обрати для схуднення
-
13:51Мати Кевіна з Сам удома повторила відому сцену через 30 років: відео
-
13:23Lady Gaga випустила іменне печиво Oreo: як воно виглядає
-
12:54Модель Playboy знялася оголеною серед акули у водах Тихого океану: атмосферні фото
-
12:20Експерти з Німеччини назвали найкращі б/у авто до 5 тисяч євро: ТОП 12 моделей
-
11:49У Чорнобилі вперше помітили рідкісного птаха, голос якого схожий на людський
-
11:21Експерти розповіли, як захистити ноутбук від перегріву
-
10:50Блогер показав на відео, як Мессі терпить увагу фанатів
-
20:17Українська супермодель назвала 4 способи підняти собі настрій
-
17:20Життя без меж. Ніку Вуйчичу – 38, дивіться виступи найвідомішого мотиватора
-
15:25Giphy показав 25 найпопулярніших гіфок 2020 року
-
12:20Експерти з Німеччини назвали найкращі б/у авто до 5 тисяч євро: ТОП 12 моделей
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 4 грудня
-
07:20Погода в Україні 4 грудня: точний прогноз на п'ятницю
- 03 грудня
-
20:19Супрун пояснила, скільки сексу прийнято вважати нормою
-
17:14ЗПНАMAXIMUM: розігруємо додаткову зарплату впродовж цілого року
-
15:55Замість Джонні Деппа: як Мадс Міккельсен може виглядати в ролі Ґріндельвальда
-
14:24Локдаун в Україні: коли українців повідомлять про жорсткий карантин
-
11:58Коронавірус в Україні: у МОЗ назвали області із найгіршою епідемситуацією
-
09:20Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 3 грудня
-
07:19Погода в Україні 3 грудня: ожеледиця і снігопади
- 02 грудня
-
20:51Гігантський бюст і нове лице: модель епічно перетворилась у Барбі (фото 18+)
-
18:52Безглузді та дивні подарунки на таємного Санту, які змусять сміятись (фото)
-
16:52Відіграти назад: новий серіал HBO, який стартував успішніше, ніж Гра престолів (трейлер)
-
14:22В Україні скасували карантин вихідного дня: що буде далі
-
12:19Говори красиво: 10 рідкісних українських слів, які варто запам'ятати
-
09:21Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 2 грудня
-
07:17Український школяр за одну ніч викрав і розбив три авто
- 01 грудня
-
20:20Скільки повинен тривати ідеальний секс: експерт здивувала поясненням (18+)
-
17:49Очікування та реальність: епічні фото їжі, від яких зникає апетит
-
14:15Які стосунки насправді вам потрібні: простий тест у картинці
-
11:19Щедрий вівторок 2020: як допомогти іншим і відзначити Всеукраїнський день добрих справ
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 1 грудня