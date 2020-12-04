Чому взимку не варто мити автомобіль

У зимової мийки автомобіля є як прихильники, так і завзяті противники. І в тих і в інших є вагомі аргументи за і проти.

Автомобіль, який потрапив на мийку, гарнішає на очах, часом не даючи часу задуматися про негатив. Однак лакофарбове покриття на автомобілі, що заїхав у тепле приміщення мийки з морозної вулиці, відчуває дуже сильний перепад температур, що часто призводить до тріщин у покритті.

І ще: Експерти з Німеччини назвали найкращі б/у авто до 5 тисяч євро: ТОП 12 моделей

Мало того, після мийки в таких тріщинах майже завжди залишається вода, яка, перетворюючись на вулиці в лід, розширюється, посилюючи неприємності. Гумові ущільнювачі дверей, багажників, люків, а також люків паливного бака після миття дуже часто примерзають.

Після зимової мийки, особливо в сильні морози, автомобілю потрібен час, щоб висохнути. Тому бажано вибирати мийку, що розташована, скажімо, поруч з підземним паркінгом гіпермаркету або перед проведенням техобслуговування, після якого машина буде в теплому приміщенні.

Ніколи не нехтуйте сушінням і продувкою: більшість нормальних мийок надають таку послугу.

Це цікаво: Український школяр за одну ніч викрав і розбив три авто