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Експерти розповіли, як зберегти продукти, коли немає електроенергії

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Експерти розповіли, як зберегти продукти, коли немає електроенергії - фото 1

Коли вимикають світло, то холодильник і морозильна камера припиняють виконувати свої функції, отже продукти, які повинні утримуватися в холоді, можуть стати небезпечними для вживання. Читайте далі та дізнайтеся, як цього уникнути та зберегти охолоджені або заморожені продукти!

Центр громадського здоров’я оприлюднив інформацію, яка допоможе вам розібратися з продуктами вдома, коли відключають електроенергію.

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Нагадуємо, нормальна температура в холодильнику – на рівні 4°C або нижче, а у морозильній камері – 0°C або нижче.

  • Якщо не працює холодильник

Заздалегідь заморозьте місткості з водою. Вони допоможуть втримати температуру продуктів на потрібному рівні, якщо вам доведеться виймати їх з холодильника. Також можна придбати сухий або блоковий лід.

Коли світла вже немає менше ніж 4 години, то тримайте закритими двері холодильника та морозильної камери, зайвий раз не відкривайте. Так продукти залишаються безпечними у холодильнику до 4 годин, у повній морозилці до 48 годин, у напівпорожній морозилці до 24 годин. Якщо світла немає понад 4 години, то помістіть лід до продуктів у холодильник.

  • Як перевірити продукти

Не пробуйте їжу на смак, якщо хочете перевірити чи вона ще безпечна. Є сумніви? Викидайте!

Якщо понад 4 години немає світла або джерела холоду, то викидайте продукти, які швидко псуються – м'ясо, рибу, нарізані фрукти та овочі, яйця, молочні продукти та їх залишки. Викиньте усе, що має незвичний запах, колір чи текстуру.

Якщо температура у холодильнику піднялася вище 4°C, то викидайте продукти.

Можна повторно заморозити або приготувати ті заморожені продукти, які містять льодові кристали або мають температуру нижче 4°C.

Експерти розповіли, як зберегти продукти, коли немає електроенергії - фото 515058

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