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Названі смачні осінні напої для зміцнення імунітету

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Чай - фото 1
Чай / goodfon

Щоб налагодити роботу імунної системи, не страждати від застуди та нежитю з настанням холодів, багато лікарів рекомендують вживати напої для підвищення імунітету. Про найкорисніші пишемо далі.

За допомогою цих напоїв можна не тільки зміцнити організм, але і позбутися від депресій, підняти настрій, забезпечити повноцінну роботу всіх органів і систем, пише ikeen.

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Лимонна вода з медом і корицею. Лимон є прекрасним джерелом вітаміну С, мед надає протизапальний ефект, а кориця – антибактеріальний. Комбінація таких компонентів дозволить посилити захисні механізми організму, активізувати обмін речовин і підтримувати рівень цукру в крові. Цей напій експерти назвали найкращою осінньою зброєю для боротьби з наближенням інфекційних захворювань.

Настій шипшини. У шипшині міститься достатня кількість вітаміну С, який оберігає імунну систему від ризику захворіти на грип та інші застудні захворювання. До того ж в плодах цієї рослини аскорбінової кислоти в 10 разів більше, ніж в чорній смородині, і в 50 разів більше, ніж в лимонах.

Коктейль з горобини. Плоди горобини застосовують в народній медицині як зміцнювальний і сечогінний засіб. Як показують дослідження, в ній міститься велика кількість каротину, вітаміну С, сорбінової, щавлевої, фолієвої кислот. Її регулярне застосування сприяє виведенню токсинів і зміцненню організму, а правильно приготований коктейль з горобини є чудовою профілактикою авітамінозу.

Коктейль з горобини- фото 475932
Коктейль з горобини

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