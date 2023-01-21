У 5 містах України з'явиться мережа безоплатних Wi-Fі зон

"Укртелеком" запустить спеціальну безплатну мережу Wi-Fі зон на вулицях деяких українських міст. Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

У випадку відключення електроенергії, такий інтернет працюватиме від двох до чотирьох годин. Про це повідомив у інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" Юрій Курмаз, гендиректор компанії.

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Мережу з понад 700 Wi-Fi-зон мають у планах впровадити у таких містах: Київ, Дніпро, Львів, Одеса та Харків.

Незабаром "Укртелеком" готується широко анонсувати цей проєкт.

Обговорюючи різні сценарії при блекауті, ми в "Укртелекомі" вирішили відкрити мережу безплатних публічних Wi-Fi-зон у 5 містах, де ми кілька років тому здійснили модернізацію нашої інфраструктури та встановили активні вуличні шафи (MSAN – Multi-Service Access Node – мультисервісна платформа доступу – пристрій, який з'єднує абонентські лінії з ядром мережі – ІФ-У)", – зазначив Юрій Курмаз.

Візуально ці шафи сірого кольору з відповідними наклейками-покажчиками будуть зазначати, що в певній зоні можна скористатися Wi-Fi.

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