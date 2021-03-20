На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Експерти розповіли, чому надзвичайно корисно рано снідати
-
- 67
Сніданок – надзвичайно корисний прийом їжі. А одне з досліджень показало, чому саме ранній сніданок може принести вам максимум користі.
Спостереження свідчить про те, що сніданок до 8:30 ранку дозволяє прибрати фактори ризику розвитку діабету 2-го типу. Результати нового дослідження Північно-Західного університету кажуть: ранній сніданок пов'язаний з нижчим рівнем цукру в крові та меншою інсулінорезистентністю. Укупі це захищає від діабету.
Це цікаво: 5 простих порад, які допоможуть вам схуднути без виснажливих дієт
І резистентність до інсуліну, і високий рівень цукру в крові впливають на метаболізм, розщеплення їжі на простіші компоненти – білки, вуглеводи та жири. Коли цей нормальний процес порушується, виникають метаболічні порушення, такі як діабет. Для останнього дослідження вчені проаналізували дані 10 575 дорослих. Вони розділили учасників на 3 групи в залежності від перерви між прийомами їжі: менш як 10 годин, 10-13 годин і понад 13 годин на день.
Потім вони створили шість підгруп у залежності від часу початку прийому їжі (до або після 8:30 ранку). Фахівці проаналізували ці дані, щоб визначити, чи пов'язані тривалість та час прийому їжі з рівнем цукру у крові натще та показниками інсулінорезистентності.
Рівні цукру в крові натще істотно не розрізнялися в групах. Інсулінорезистентність була вищою при коротшій перерві між прийомами їжі, але нижче у всіх групах з початком прийому їжі до 8:30. Тобто час прийому їжі тісніше пов'язаний з метаболічними показниками, ніж тривалість прийому їжі.
Читайте також: 5 найкращих продуктів, які допомагають побороти похмілля
-
21:48Чому користувачі втрачають довіру до смартфонів на Android: цікаве дослідження
-
21:1721 березня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:48Експерти розповіли, чому надзвичайно корисно рано снідати
-
20:18Chemtrails Over the Country Club: слухайте новий альбом співачки Лани Дель Рей
-
20:00Ліпсінк Батл 3 випуск: дивіться новий випуск пародійного шоу
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
19:49BMW X6 M проти Lamborghini Urus: дивіться відео епічної гонки кросоверів
-
19:18Техноблогер розібрав ASUS ROG Phone 5: що ховається всередині смартфона
-
18:45МастерШеф Професіонали 3 сезон – дивіться 7 випуск кулінарного шоу
-
18:18Експерти розповіли, як підвищити продуктивність посеред робочого дня
-
17:46Гороскоп на 21 березня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:18Справжнє божевілля: у художниці придбали цифровий будинок за 500 тисяч доларів
-
16:48Ейс Вентура повертається: Morgan Creek зніме новий фільм про приватного детектива
-
16:13У яких випадках дійсно треба пити полівітаміни
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
15:49Mercedes-Benz планує зняти з продажу седан CLS: що з ним не так
-
15:21Пам'яті вокаліста Linkin Park Честера Беннінгтона: згадуємо найпопулярніші хіти групи
-
14:48Coca-Cola запустила підписку на автомати з напоями: як вона працює
-
14:17Психологи нагадали про користь обіймів
-
13:40Life is Strange: True Colors – трейлер, деталі, дата виходу гри
-
13:19Фотографиня показала оригінальні зачіски нігерійських жінок
-
12:43Вчені розповіли про парадокс минулої зими
-
12:14Три модних образи на весну-2021: просто і зі смаком
-
11:42Всесвітній день Землі: ТОП 5 книг про екологічний спосіб життя
-
11:21Дженніфер Лопес приміряла розкішну весільну сукню: фото
-
21:48Чому користувачі втрачають довіру до смартфонів на Android: цікаве дослідження
-
18:18Експерти розповіли, як підвищити продуктивність посеред робочого дня
-
15:21Пам'яті вокаліста Linkin Park Честера Беннінгтона: згадуємо найпопулярніші хіти групи
-
11:42Всесвітній день Землі: ТОП 5 книг про екологічний спосіб життя
-
09:52Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 20 березня
-
08:30Чи треба вмиватися вранці і ввечері насправді
- 19 березня
-
21:49Три секс-пози, які будуть максимально корисними для офісних працівників
-
19:13Рейтинг країн з найщасливішими людьми: яке місце в ньому посіла Україна
-
17:00Перехід на літній час 2021: коли і куди переводять годинники в Україні
-
13:59Названо три знаки Зодіаку, у яких в квітні відбудуться кардинальні зміни в житті
-
11:25World Photography Awards: представлені найкращі фото усіх категорій і шорт-листи конкурсу
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 19 березня
-
08:475 простих порад, які допоможуть вам схуднути без виснажливих дієт
- 18 березня
-
20:48Подаруй їй максимум задоволення: названо найулюбленішу для жінок секс-позу
-
17:30Що заважає знакам Зодіаку знайти своє кохання
-
14:50Сумнівний шопінг онлайн: епічні фото одягу, які дивують покупців
-
11:20Скріншот, хештег, контент: 25 сленгових слів, які можна сказати українською
-
09:21Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 18 березня
-
07:17Чому особливо корисно їсти авокадо після 35 років: 6 причин
- 17 березня
-
20:19Як позбутися вигорання на роботі: кілька ефективних порад
-
17:15ТОП 3 помилки при проїзді лежачих поліцейських, які допускають майже усі водії
-
14:47Місячний календар стрижок на квітень 2021: дні, коли стригти волосся
-
11:17ТЕСТ: Що тобі варто зробити на День Святого Патрика?
-
09:21Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 17 березня
-
07:32Чи безпечно тренуватися у захисній масці: пояснення науковців