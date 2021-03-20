Експерти розповіли, чому надзвичайно корисно рано снідати

Сніданок – надзвичайно корисний прийом їжі. А одне з досліджень показало, чому саме ранній сніданок може принести вам максимум користі.

Спостереження свідчить про те, що сніданок до 8:30 ранку дозволяє прибрати фактори ризику розвитку діабету 2-го типу. Результати нового дослідження Північно-Західного університету кажуть: ранній сніданок пов'язаний з нижчим рівнем цукру в крові та меншою інсулінорезистентністю. Укупі це захищає від діабету.

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І резистентність до інсуліну, і високий рівень цукру в крові впливають на метаболізм, розщеплення їжі на простіші компоненти – білки, вуглеводи та жири. Коли цей нормальний процес порушується, виникають метаболічні порушення, такі як діабет. Для останнього дослідження вчені проаналізували дані 10 575 дорослих. Вони розділили учасників на 3 групи в залежності від перерви між прийомами їжі: менш як 10 годин, 10-13 годин і понад 13 годин на день.

Потім вони створили шість підгруп у залежності від часу початку прийому їжі (до або після 8:30 ранку). Фахівці проаналізували ці дані, щоб визначити, чи пов'язані тривалість та час прийому їжі з рівнем цукру у крові натще та показниками інсулінорезистентності.

Рівні цукру в крові натще істотно не розрізнялися в групах. Інсулінорезистентність була вищою при коротшій перерві між прийомами їжі, але нижче у всіх групах з початком прийому їжі до 8:30. Тобто час прийому їжі тісніше пов'язаний з метаболічними показниками, ніж тривалість прийому їжі.

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