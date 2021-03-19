5 простих порад, які допоможуть вам схуднути без виснажливих дієт

Процес схуднення та всілякі дієти обросли великою кількістю міфів і недоведених фактів, які не тільки не допомагають скидати вагу, але навіть можуть нашкодити організму. Тож годі морити своє тіло голодом і виснажувати себе.

Якщо ви поставили перед собою мету позбутися зайвих кілограмів, не пробуйте відразу ж сідати на жорстку дієту. News You поділився п'ятьма порадами, які дійсно допоможуть схуднути,

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1. Пийте звичайну воду

Про те, що вода необхідна організму та допомагає у схудненні, відомо, здається, всім. І це один з тих фактів, який дійсно підтверджений ученими. Питна вода може прискорити обмін речовин на 24-30% протягом 1-1,5 годин, допомагаючи спалити більшу кількість калорій. А згідно з деякими дослідженнями, вживання півлітра води приблизно за пів години до їди допомогло людям, що сидять на дієті, з'їсти менше калорій і скинути на 44% більше ваги у порівнянні з тими, хто не пив воду перед їдою.

2. Їжте курячі яйця на сніданок

Вживання цільних курячих яєць на сніданок може мати безліч переваг, в тому числі допомогти вам скинути вагу. Дослідження показують, що заміна сніданку на зерновій основі яйцями може допомогти вам з'їсти менше калорій протягом наступних 36 годин, а також скинути більшу кількість ваги. Якщо ви не їсте яйця, нічого страшного – для сніданку підійде будь-яке джерело якісного білка.

3. Спробуйте інтервальне голодування

Інтервальне голодування – це популярний режим харчування, при якому люди чергують періоди голодування і прийому їжі. Короткострокові дослідження показують, що інтервальний голодування так само ефективне для схуднення, як і постійне обмеження калорій. Крім того, воно може зменшити втрату м'язової маси, зазвичай пов'язану з низькокалорійною дієтою.

4. Зменшіть кількість доданого цукру

Доданий цукор – один з найгірших інгредієнтів сучасної дієти. Більшість людей споживають занадто багато солодкого. Дослідження показують, що споживання цукру тісно пов'язане з підвищеним ризиком ожиріння, а також з розвитком діабету другого типу і хвороб серця. Якщо ви хочете схуднути, скоротіть споживання доданого цукру. Просто обов'язково читайте етикетки, тому що навіть так звані "здорові" продукти можуть містити цукор.

5. Відмовтеся від рафінованих вуглеводів

Рафіновані вуглеводи містять цукор і зерна, позбавлені волокнистої та живильної частини. До них належать білий хліб і макаронні вироби, а також весь фастфуд. Дослідження показують, що рафіновані вуглеводи можуть швидко підняти рівень цукру в крові, що через кілька годин викликає почуття голоду, тягу до їжі та підвищене споживання їжі. Вживання рафінованих вуглеводів тісно пов'язане з ожирінням. Якщо ви збираєтеся їсти вуглеводи, обов'язково вживайте їх з овочами та фруктами.

Тож, якщо ваша задача – схуднути, спробуйте скористатися цими порадами. Вони не лише принесуть користь вашому організму, а й не нашкодять йому.

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