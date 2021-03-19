5 найкращих продуктів, які допомагають побороти похмілля

У багатьох з нас є власні методи боротьби з похміллям, і до них майже ніколи не належать продукти харчування. В такому стані їсти узагалі не хочеться, і абсолютно марно, оскільки деякі види їжі можуть реально допомогти.

Як пише Cleveland Clinic, зовсім не обов'язково бігти до аптеки по засоби, які допомагають впоратися з похміллям. Цілком достатньо з'їсти один з цих смачних і корисних продуктів.

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1. Лосось. Низький рівень вітамінів B6 і B2 підсилює симптоми похмілля. У лососі безліч вітамінів групи B, тому він швидше повертає нас до нормального стану. Додавання риби до раціону наступного дня після бурхливої ​​вечірки допоможе підбадьоритися. Лосось також зменшує запалення.

2. Манго й інші фрукти. Спробуйте їсти манго, виноград, апельсини груші та банани. Натуральні цукри, які містяться у них, допомагають швидше вивести алкоголь з організму. Також вони насичують вас вітамінами.

3. М'які продукти. У бананів, рису, яблучного пюре й інших м'яких за консистенцією продуктів є істотний плюс – вони легко засвоюються організмом. Їх рекомендують при розладах шлунка, діареї, нудоті, проблемах з прийомом їжі або навіть недоїданні. У них є вуглеводи, які заспокоюють шлунок. У бананах також багато калію, який необхідний організму, що позбувся електролітів через надмірне споживання алкоголю.

4.Імбир. Цей продукт зменшує симптоми нудоти, тому його теж можна додати до раціону людини, що страждає від алкогольного отруєння. Спробуйте сушений імбир, імбирний чай або смузі з додаванням імбиру.

5. Спортивні напої. У цей рейтинг продуктів потрапив один різновид напоїв. Алкоголь є сечогінним засобом, що провокує зневоднення. При похміллі необхідно заповнити рівень електролітів, а найбільше їх у спортивних напоях, а також кокосовій воді.

Спробуйте наступного разу додати до свого раціону ці продукти, якщо вам надокучатиме похмілля. З їхньою допомогою ви зможете відновитися та значно краще себе почувати.

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