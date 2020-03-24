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Експерти пояснили, що нівелює користь вегетаріанської дієти
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Відомо, що вегетаріанська дієта не тільки допомагає втрачати зайву вагу, але і в цілому зміцнює здоров'я людини. Втім, є одна умова, яка може звести нанівець усі ваші старання. Експерти розповіли, через що ви не отримаєте бажаного результату.
Численні дослідження показували, що вегетаріанська або веганські дієта корисні для здоров'я. І ось тепер грецькі вчені довели, що ці різновиди харчування, засновані тільки на рослинній їжі, не приносять цінності для людини, якщо вона відмовляється від продуктів тваринного походження, продовжуючи налягати на так звані "порожні калорії".
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До них належать різного роду солодощі, борошняні вироби і закуски. У безлічі продуктів з категорії "порожніх калорій" містяться цукор у великих кількостях, консерванти, підсолоджувачі, ароматизатори і тому подібні добавки. Коли людина підсаджується на цю їжу, вона руйнує здоров'я навіть в тому випадку, якщо є вегетаріанцем.
Для отримання максимальної користі від вегетаріанського харчування людям потрібно уникати солодощів, магазинних фруктових соків і рафінованих злаків на кшталт пшениці, на основі якої печуть білий хліб. Якщо ж людина їсть перероблені продукти, то навіть велика кількість овочів і фруктів в раціоні не захистять її від характерних недуг на зразок серцево-судинних хвороб і пухлин, пов'язаних з неправильним харчуванням. Сама по собі вегетаріанська дієта не є якою-небудь панацеєю, і рослинна їжа може бути шкідливою.
До здорових компонентів вегетаріанського та веганського харчування належать фрукти, овочі, цільнозернові продукти, горіхи, овочеві олії, чай і кава. У категорію "хворих" вегетаріанських продуктів можна включити соки, солодкі газовані напої, картоплю, солодощі і рафіновані злаки.
Нагадаємо, що чоловіки на 25% рідше стикаються з хворобами серця, якщо скорочують у раціоні кількість продуктів тваринного походження, включаючи м'ясо і молоко. У жінок небезпека знижується на 11%.
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