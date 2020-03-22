Не кава: простий рецепт бадьорості на цілий день

Швидка хода сходами тонізує краще за будь-який кофеїн, стверджують вчені. Як це працює?

До такого висновку фахівці прийшли після того, як провели експеримент зі студентками, які сплять в середньому не більше 6,5 годин на добу і скаржаться на хронічне недосипання.

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Одним учасникам експерименту давали таблетки з кофеїном і плацебо, а також поїли їх содовою, а інших – просили 10 хвилин з низькою швидкістю підійматися сходами, проходячи в цілому до 30 поверхів.

"Ми виявили, що як під час прийомі кофеїну, так і під час прийому плацебо особливих змін в організмі не відбувається, – заявив професор університету Джорджії Патрік О'Коннор. – Що ж стосується фізичних вправ, якими є підйом сходами, то вони значно підвищують запас енергії і надають куди більше сил. Відчуття припливу сил виявилося значно сильнішим за прийом 50 міліграмів кофеїну".

Цікаво, що ходьба сходами також підвищила мотивацію до роботи і надала енергії, що теж можна вважати чималим плюсом.

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