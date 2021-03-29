Експерти пояснили, в яких випадках дієти не працюють

Перед схудненням ви повинні знати, як працюють дієтологічні методи і яким буде ефект. Насправді вони можуть завдати шкоди здоров'ю і негативно відбитися на зовнішньому вигляді.

Найпоширеніша помилка – купувати продукти з низьким вмістом жиру. Вибираючи їх, багато хто вважає, що вони корисні і є необхідним компонентом дієти для зниження ваги. Але це далеко не так. Дуже часто для поліпшення смаку продуктів з низьким вмістом жиру виробники додають більше цукру, пише growfood.

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Вибираючи молочні продукти, віддавайте перевагу продуктам із середнім вмістом жиру: 2,5-3,2% для молока, 15% для сметани, 3-4% для йогуртів, 5-9% для сиру.

Ще поширена помилка – виключати з раціону лактозу, глютен, коли немає харчової алергії або непереносимості цих компонентів. Щоб ви могли нормалізувати вагу і утримувати результат, вам потрібне здорове харчування, яке вимагає регулярності і різноманітності. А ще адекватне фізичне навантаження. Жоден суперпродукт не врятує. Він може стати корисним доповненням до звичайного раціону.

Немає однозначно хороших чи однозначно поганих продуктів. Ключову роль відіграє баланс. А екстремальними діями, заборонами або відмовами можна тільки його порушити.

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