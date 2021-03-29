Дієтологиня розповіла, як приготувати корисний салат: ТОП 4 принципи

Скоро почнеться сезон першої сезонної зелені. Дієтологиня Тетяна Лакуста розповіла, як правильно перейти на здорові салати і поділилася головними принципами приготування корисного перекусу.

Перший принцип ідеального салату – наповнити його всіма базовими смаками

Кислий – лимонний сік. Вичавлюйте щедро у салат лайм або лимон. З вітаміном С біодоступність мінералів з листової зелені стає набагато вищою.⠀

Солений – крупинки йодованої солі або соєвий соус в заправці.

Солодкий – кукурудза, лохина, чорна смородина, чорниця. Жменя ягід доповнить смаком, а антоціани позитивно відобразяться на вашій пам'яті.

Гострий – часниково-оливкова олія на додаток до лимонного соку. Приємний бонус – корисні властивості часнику.

Умами (м'ясний смак) – ситне доповнення у вигляді сиру, креветок, риби і відвареного м'яса птиці.

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Другий принцип (для зайнятих) – готуйте раз на два дні. Під кришку, без заправки і в холодильник

Основна хитрість приготування – укладайте вниз продукти, які не мнуться, а на верх кладіть зелень. Друга хитрість – не варто дуже дрібніти, ріжте все великими шматками.

Третій принцип – різноманітність

Для основи вибирайте комбінацію з двох листових салатів, чим темніші, тим корисніше.

Шпинат + кейл.

Мангольд + рукола.

Четвертий принцип – аромат

Не забудьте про ароматну зелень: петрушка, кінза, базилік. У них багато ефірних масел, і ваша мікробіота кишечника такому зрадіє.

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