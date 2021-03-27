Ці ознаки вказують на надлишок солі в організмі

Сама по собі сіль (або хлорид натрію) не являє ніякої небезпеки і є обов'язковим елементом для нормального функціонування організму. Але її надлишок може привести до безлічі неприємних наслідків.

Звична їжа стала прісною

Додатково до всіх симптомів, надлишок натрію може вплинути на смакові рецептори. Вони стають менш сприйнятливими до солі, їжа здається прісною, а вам хочеться солити її все більше і більше.

Постійна спрага

Велика кількість солі провокує спрагу, тому що натрій затримує воду в організмі, відповідно, мозок починає сигналізувати нам про те, що пора поповнити водний баланс.

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Набряклість і здуття

Набряки виникають з тих самих причин, що і спрага. Сіль "не відпускає" воду, а це уповільнює процес кровообігу, обміну речовин і швидкість руху лімфи. Все це веде до виникнення набряків, яких не просто позбутися.

Головні болі

Виявляється, що надлишок солі в раціоні може спровокувати і напади головного болю, тому що викликає розширення судин головного мозку.

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