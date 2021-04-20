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Реальний Гаррі Поттер: француз підкорює ТікТок своїм виглядом

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Француз підкорює мережу образом Гаррі Поттера - фото 1
Француз підкорює мережу образом Гаррі Поттера

Хто сказав, що книжки про Гаррі Поттера лише для дітей? Цей блогер настільки схожий на героя творів Джоан Роулінг, що просто неможливо відвести погляд!

Знайомтесь, 25-річний французький блогер Фелікс, який активно веде профіль у ТікТок. Тут хлопець ділиться порцією чарів, і це цілком зрозуміло. Чому? Бо він реальна копія Гаррі Поттера! Здається, Деніел Редкліфф вже остаточно попрощався зі своєю знаменитою роллю, адже його місце зайняв Фелікс.

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Такий косплей дорослого Поттера припав до душі користувачам, бо сьогодні за творчістю хлопця стежать понад мільйон осіб. Рекомендуємо зацінити:

@felixir_

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@felixir_

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♬ Harry Potter - Sinfonia Harry Potter

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