Стало відомо, що Редкліфф зламав багато чарівних паличок Гаррі Поттера: кумедна причина

Зірка серії фільмів про юного чарівника Деніел Редкліфф поділився деякими цікавими моментами зі зйомок знаменитої франшизи "Гаррі Поттер". Як виявилося, хлопець отримував нову паличку кожні 3-4 тижні, тому що ламав їх з неймовірною швидкістю.

Так, Деніел Редкліфф став гостем YouTube-шоу Hot Ones і зізнався, що йому було шкода художників з реквізиту. "Я хотів барабанити ними (паличками) по ногах і постійно робив це. Кожні три або чотири тижні вони просто ламалися. Мені було шкода майстрів з реквізиту. Вони дивилися на мене з обличчями: "Будь ласка, припини барабанити". Вони були дуже милі з нами і терплячі", – поділився актор.

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Разом з тим міф про вічно поламані окуляри Гаррі Поттера Деніел розвінчав. Дійсно, за весь час зйомок він зламав кілька пар окулярів, але не більше.

Також актор розповів, що коли йому було 11-12 років, він дійсно їв по тонні їжі під час зйомки сцен банкетів в Гоґвортс: "... особливо сніданки, де я був лише 11-12-річною дитиною, яка щоранку протягом декількох днів їла яєчню, бекон, сосиски і запечену квасолю. Так що це було здорово".

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