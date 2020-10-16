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Дивіться трейлер Mortal Kombat 11: ще крутіша графіка та реалістичніша фізика

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Mortal Kombat 11 представлять у листопаді - фото 1
Mortal Kombat 11 представлять у листопаді

Як і обіцяли, розробники Mortal Kombat 11 уже підготувалися до випуску нових бійців для Mortal Kombat 11. Але якщо чесно, дійсно вперше у файтингу з виходом свіжого апдейту з'явиться тільки Джон Рембо.

Два інші герої добре знайомі шанувальникам серії. Це ікласта спокусниця Мілін і син генерала армії Еден, повелитель водної стихії і палкий шанувальник фіолетового кольору Рейн. Саме йому творці MK11 присвятили новий трейлер.

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Як і заведено у роликах цього формату, розробники показали бойові вміння героя. Ветеран франшизи використовує воду як зброю, а також спритно управляється з клинком. Зрозуміло, продемонстрували й одне з кривавих добивань Рейна.

Рейн, як і Мілін з Рембо, входить у другій набір додаткових бійців Mortal Kombat 11. Реліз Kombat Pack 2 відбудеться 17 листопада.

У цей же день вийде видання Ultimate, куди увійде повна версія файтингу і всі додатки до нього. Тоді ж відбудеться прем'єра некстген-версії бойовика. До речі, оновитися до неї власники базового варіанту зможуть безкоштовно.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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