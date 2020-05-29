Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Експерти перевірили чудо-флешку для захисту від 5G: чим вона особлива?

  • 29
Флешка для захисту від 5G – безглузда трата грошей - фото 1
Флешка для захисту від 5G – безглузда трата грошей

Попри низку переваг мереж 5G для користувачів, у світі знайшлося чимало супротивників нової технології, переконаних, що вона негативно впливає на здоров'я людини. І відразу ж знайшлися методи їх захистити. Наприклад, з допомогою флешки за 350 доларів.

Спеціально для скептиків на ринку вже з'явився "захисний засіб" у формфакторі USB-ключа, здатний, за заявою продавців, захистити власника від впливу 5G-хвиль. Оригінальним гаджетом вже зацікавилися фахівці – і розповіли, що насправді ховається всередині "квантової флешки".

До теми: Святі шапочки з фольги: кожен третій американець вірить у чіпізацію

Відповідно до опису, "чудодійна" USB-флешка 5GBioShild включає "спеціальний наношар, представлений квантовим голографічним каталізатором для балансування та гармонізації шкідливого впливу незбалансованого електромагнітного випромінювання".

Експерти перевірили чудо-флешку для захисту від 5G: чим вона особлива? - фото 406985

Попри надані Всесвітньою організацією охорони здоров'я результати досліджень, які підтверджують, що 5G не чинить негативного впливу на стан людини, представники 5GBioShild переконували покупця в тому, що тільки їх гаджет здатний захистити користувача від небезпечного випромінювання.

Середня вартість пристрою під назвою 5GBioShild у закордонних інтернет-магазинах – близько $ 350. Рівно у стільки виробник оцінив "надійний захист від хвильового випромінювання".

Що виявили експерти?

Перевірити це твердження на практиці взялися фахівці компанії Pen Test Partners. При розбиранні з'ясувалося, що флешка нічим не відрізняється від будь-якої іншої. "Випромінювач" пристрою представлений звичайним світлодіодом, а той самий хвалений наношар – проста глянсова наклейка. Об'єм пам'яті накопичувача при цьому становить всього 128 МБ.

Експерти перевірили чудо-флешку для захисту від 5G: чим вона особлива? - фото 406986

За запевненням експертів, діяльність 5GBioShild – лише спосіб заробити на довірливих покупцях, а готовий продукт абсолютно ніяк не впливає на хвильове випромінювання у приміщенні, незалежно від його джерела.

Читайте також: Мої плани vs 2020 рік: добірка мемів, від яких сумно і весело водночас

Джерело: techradar
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: татуйована модель Лоуренс Бедард, яка заводить мережу зухвалими фото (18+)
  • 24 травня, 18:50
  • 1374
Традиційна українська кухня: 10 страв, які готували наші предки
  • 28 травня, 13:00
  • 26954
Відпочинок в Україні 2020: добірка місць, куди можна поїхати під час карантину
  • 16 травня, 19:22
  • 660
Загрузка...
Новини