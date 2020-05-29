Експерти перевірили чудо-флешку для захисту від 5G: чим вона особлива?

Попри низку переваг мереж 5G для користувачів, у світі знайшлося чимало супротивників нової технології, переконаних, що вона негативно впливає на здоров'я людини. І відразу ж знайшлися методи їх захистити. Наприклад, з допомогою флешки за 350 доларів.

Спеціально для скептиків на ринку вже з'явився "захисний засіб" у формфакторі USB-ключа, здатний, за заявою продавців, захистити власника від впливу 5G-хвиль. Оригінальним гаджетом вже зацікавилися фахівці – і розповіли, що насправді ховається всередині "квантової флешки".

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Відповідно до опису, "чудодійна" USB-флешка 5GBioShild включає "спеціальний наношар, представлений квантовим голографічним каталізатором для балансування та гармонізації шкідливого впливу незбалансованого електромагнітного випромінювання".

Попри надані Всесвітньою організацією охорони здоров'я результати досліджень, які підтверджують, що 5G не чинить негативного впливу на стан людини, представники 5GBioShild переконували покупця в тому, що тільки їх гаджет здатний захистити користувача від небезпечного випромінювання.

Середня вартість пристрою під назвою 5GBioShild у закордонних інтернет-магазинах – близько $ 350. Рівно у стільки виробник оцінив "надійний захист від хвильового випромінювання".

Що виявили експерти?

Перевірити це твердження на практиці взялися фахівці компанії Pen Test Partners. При розбиранні з'ясувалося, що флешка нічим не відрізняється від будь-якої іншої. "Випромінювач" пристрою представлений звичайним світлодіодом, а той самий хвалений наношар – проста глянсова наклейка. Об'єм пам'яті накопичувача при цьому становить всього 128 МБ.

За запевненням експертів, діяльність 5GBioShild – лише спосіб заробити на довірливих покупцях, а готовий продукт абсолютно ніяк не впливає на хвильове випромінювання у приміщенні, незалежно від його джерела.

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