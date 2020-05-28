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Коронавірус Карантин

Святі шапочки з фольги: кожен третій американець вірить у чіпізацію

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Кожен четвертий американець проти вакцинації від COVID-19 - фото 1
Кожен четвертий американець проти вакцинації від COVID-19

Хочете вірте, хочете – ні, але кожен третій мешканець США вірить у чіпізацію. Про це свідчить проведене Yahoo News і YouGov кілька днів тому опитування. Здається, пора надягати на голову шапочку з фольги та бігти палити вишки 5G. Ой, даруйте, в Україні їх ще нема... Фальстарт.

А тепер трішки серйозніше. Опитування американців свідчить про те, що третина з них вірить у нову конспірологічну теорію навколо COVID-19. Згідно зі свіжою теорією змови, щеплення від коронавірусу – частина хитрого плану засновника Microsoft Білла Гейтса, котрий хоче контролювати переміщення та дії мільярдів людей по всьому світу.

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Передбачається, що разом з вакциною в організм людини будуть імплантувати якийсь чіп, "електронну мітку". У різних версіях теорій змови функції цього чіпа сильно розрізняються: від відстежування місцерозташування до індукування пухлин з метою вбивства неугодних. У цілому в зловісні плани Гейтса вірять майже третина американців (28%).

Американці переконані, що вакцинація – злий план Гейтса - фото 406777
Американці переконані, що вакцинація – злий план Гейтса

Велика кількість різнорідних даних про хід пандемії, властивості вірусу і можливості вакцин загрожує тим, що багато жителів Штатів, швидше за все, відмовляться від вакцинації.

Лише 50% опитаних впевнено відповіли, що готові на щеплення від Covid-19; цей показник знизився на п'ять відсотків у порівнянні з попереднім опитуванням, проведеним Yahoo News і YouGov на початку травня. А ось число людей, які явно не мають наміру робити щеплення, навпаки, зросло з 19 до 23%.

Зазначимо, що у США провели успішні випробування вакцини від COVID-19 на людях. Кожен з учасників дослідження виробляв стільки ж антитіл, скільки і люди, які перехворіли на коронавірус. Але говорити про масове вакцинування людей ще зарано.

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