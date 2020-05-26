Мої плани vs 2020 рік: добірка мемів, від яких сумно і весело водночас

Минуло майже пів 2020 року, але хорошого в ньому мало: через спалах коронавірусу нам довелось змінити власне життя, і часто – не в кращу сторону. Та навіть коли плани ламаються, не варто опускати руки. Це доводять веселі жарти у новому флешмобі.

Зірвана мандрівка, звільнення з роботи або ще гірше – проблеми зі здоров'ям... Цього точно не було в планах на 2020-й рік, але доля розпорядилась інакше, тож потрібно миритись зі ситуацією.

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Дуже важливо навіть у складній ситуації зберігати почуття гумору, тож люди знайшли в собі сили посміятися над 2020-м – так і зародився новий мем "My Plans vs. 2020".

My Plans vs. 2020

У рамках нового флешмобу в соцмережі Twitter люди викладають колажі, на першій частині яких зображене їх сподівання, а на другій – реальність. Повірте, деякі ситуації будуть знайомі і вам.

Мої плани vs 2020-й

My plans 2020 pic.twitter.com/IfTTfB5lui — Cónal Thomas (@ConalThomas) May 19, 2020

My My

Plans 2020 pic.twitter.com/h2LV8NSbW0 — Chris Jones (@ChrisJonesGeek) May 19, 2020

My plans 2020 pic.twitter.com/2nY6NlQlQZ — Jenna Quigley (@JBomb11) May 18, 2020

My plans 2020 pic.twitter.com/jDB5MRmRUF — James Davies (@jamesorharry) May 19, 2020

My plans 2020 pic.twitter.com/P5D3Qtahtz — Matthew A. Cherry (@MatthewACherry) May 19, 2020

My Plans 2020 pic.twitter.com/kUAcvuqXe0 — best of Joseph Morgan (@bestofJosephM_) May 19, 2020

my plans 2020 pic.twitter.com/styC6DSiRr — Taming Fred Savage (@FredTaming) May 19, 2020

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