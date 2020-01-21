Експерти назвали вечірні поради для ідеальної шкіри

Фахівці зі США розповіли, які вечірні та нічні ритуали допоможуть отримати доглянуту та красиву шкіру обличчя. Все значно простіше, аніж здається, і не вдаряє по гаманцю.

Експерти з Клініки Мейо наголосили, що кілька вечірніх правил здатні відчутно покращити стан шкіри, але багато людей нехтують ними. Для початку, варто пам'ятати, що сон потрібен не лише для загального нормального самопочуття, а й хорошого вигляду. Тому пам'ятайте, що 8 годин для нічного відпочинку – мінімальний час, який обов'язково варто виділити. Саме вночі відновлюються організм, а шкіра стане еластичнішою.

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Теж не варто нехтувати і положенням голови. Дослідники рекомендують класти голову якомога вище на подушці, щоб не отримати вранці набрякле обличчя.

Ще одним пунктом є режим: навчіться лягати спати та прокидатись приблизно в один і той самий час. Така регулярність допоможе нормалізувати більшість процесів в організмі та краще відпочивати. До того ж, графік допомагає краще справлятись з наслідками стресу.

Також за 6 годин до сну не варто зловживати напоями з кофеїном. Сюди ж потрапляють і перекуси, але обмежуються часом за 2-3 години до нічного відпочинку. Фахівці радять і відмовлятись від стресових завдань ввечері, щоб максимально зарядитись енергією на наступний день.

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