Чому не варто сідати на дієту після свят

Після лінивих зимових свят із гучними застіллями доволі складно повернутись не лише до робочого ритму, а й до хорошої фізичної форми. Тому часто люди обирають жорсткі дієти. Чому так не варто робити – читайте далі.

Медики наголошують, що найпоширенішою помилкою серед охочих скинути кілька зайвих кілограмів, приміром, після свят, є різкі і суворі дієти. Люди часто обирають щось з серйозними обмеженнями та недовгою тривалістю, тому і не отримують бажаного результату.

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Чому? Все дуже просто, адже організм спершу страждає від браку необхідних речовин та стресу. Заміст необхідних речовин, отримується невелика порція їжі, яка викликає ще більший голод. Тому на вагах може не змінюватись цифра, а рівень дратівливості продовжує збільшуватись. До того ж, після "свята для живота" нежирна корисна трапеза створює додаткове навантаження на обмінний процес.

Як схуднути після свят

А після завершення дієт люди повертаються до холодильників з далеко не здоровою їжею, адже вже досягли омріяної ваги. Тому і результат короткочасний, і організм шокований від таких стрибків.

Якщо хочете привести себе у форму після свят, то варто поступово переходити на активний режим: більше руху, заміна шкідливих смаколиків на корисні, а також вдосталь сну та відпочинку.

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