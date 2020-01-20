Продукти для яскравого сексуального життя

Холодна пора року не повинна впливати на сексуальне життя, але часто люди почуваються надто втомленими та лінивими взимку. Тому медики розповіли, які продукти допомагають зміцнити лібідо.

Гранат. Цей фрукт містить чимало антиоксидантів, а також покращує кровообіг. До того ж, регулярне вживання гранатів дозволяє покращити витривалість.

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Гарбузове насіння. Цей смачненький додаток до супів та випічки багатий на цинк, який підіймає рівень сексуального збудження у жінок та підвищує тестостерон у чоловіків.

Продукти для підвищення лібідо

Яблука. Цей фрукт доступний увесь рік, а також має чимало корисних властивостей, тому у будь-якому випадку повинен бути на вашій кухні.А от в інтимному життя допомагає фенілетиламін, який є в яблуках, адже він покращує настрій та додає грайливості.

Брюссельська капуста. І хоч цей смаколик далеко не всім подобається, але він містить індол-3-карбінольние компоненти, які підіймають лібідо у чоловіків.

Продукти для підвищення лібідо

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