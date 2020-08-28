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Дієтолог пояснила, чому не можна снідати однією кашею
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Багато людей звикли снідати кашею, тому що вона надає енергії, позитивно діє на травлення і імунну систему. Але вживати тільки одну кашу вкрай не бажано.
Про це розповіла лікар-дієтолог, експерт з харчування Олена Чедія.
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Спеціалістка зазначила, що натуральна каша дуже поживна і чудово підходить для ранкового прийому їжі. Але складається вона з "повільних" вуглеводів, а сніданок має бути правильно збалансованим, в ньому бажані ще білки і жири, тому кашу варто доповнювати іншими продуктами. Наприклад, білок можна знайти в яйцях, сирі, м'ясі, а клітковину в овочах і фруктах.
Не забувайте, що перший прийом їжі має бути щільним, адже саме він заряджає нас енергією на весь день. Крім каші, на сніданок робіть собі легкий салат, бутерброди або м'ясну страву. Також лікар-дієтолог радить робити каші на молоці, тоді поживні речовини будуть краще засвоюватися в організмі.
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