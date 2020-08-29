Названий найкорисніший сніданок для нормалізації цукру в крові

Правильний сніданок – ключ до нормалізації цукру в крові, констатують фахівці. При цьому, кажуть вони, перший прийом їжі може бути щільним, дуже ситним і смачним.

Вранці часто рівень глюкози в крові буває найвищим, але британські медики відзначають, що людям, які страждають на діабет, не обов'язково зациклюватися на кількох ложках каші на сніданок. Вони пропонують рецепт ситного сніданку, який допомагає нормалізувати рівень цукру в крові і знизити потребу в інсуліні.

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"Чудовим доповненням до сніданку є яєчня. Так само як в класичному варіанті, до неї можна додати трохи соковитих помідорів і жменю грибів, але замість ковбаси перець, а замість бекону свіжий шпинат", – радять експерти.

Фахівці посилаються на результати дослідження, проведеного Університетом Східної Фінляндії. Його автори вивчали ефект споживання яєць на сніданок, аналізуючи дані 2332 учасників віком від 42 до 60 років. Було виявлено, що у тих, хто з'їдав чотири яйця на тиждень, рівень глюкози в крові був нижчим, ніж у тих, хто їв їх менше. Дослідники резюмували, що курячі яйця містять кілька корисних поживних речовин, здатних впливати на метаболізм глюкози і сприяти її нормалізації.

Сніданок

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