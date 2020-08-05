Рецепт сливового пирога від The New York Times, який уже став легендарним

The New York Times публікував рецепт пирога зі сливами кулінара, автора книг і оглядача журналу Маріан Буррос кожного вересня з 1983 по 1989 рік, поки редакція не вирішила, що досить робити одне і теж з року в рік. Проте читачі й досі вимагають публікувати рецепт перед настанням осені.

В останній рік рецепт був надрукований на великому розвороті в збільшеному форматі, щоб його було зручно вирізати і зберегти. Але навіть це не допомогло виданню уникнути маси обурених листів від читачів, які традиційно асоціювали цей рецепт із закінченням літа і наближенням осіннього сезону.

І ще: Торт з орео і нутеллою: Оля Сумська розповіла, як приготувати смачний десерт без випікання

Тому сучасна редакція журналу пообіцяла читачам щороку знову публікувати рецепт Маріан Буррос, який уже став легендарним. А оскільки у нас слив не менш, ніж в США, пропонуємо і вам приготувати пиріг за перевіреним рецептом.

Інгредієнти

1 склянка цукру;

0,5 склянки розм'якшеного масла;

1 склянка борошна;

1 чайна ложка розпушувача;

Щіпка солі (за бажанням);

2 яйця;

12 слив, розділених навпіл і очищених від кісточок;

Цукор, лимонний сік і кориця для начинки за смаком.

Приготування

Увімкніть духовку та розігрійте її до 180 градусів.

Змішайте цукор і масло в мисці. Додайте борошно, розпушувач, сіль і яйця та добре збийте до однорідної суміші. Тісто готове.

Викладіть суміш у форму для випічки і помістіть половинки сливи шкіркою догори на рідке тісто. Злегка посипте цукром і збризніть лимонним соком, в залежності наскільки солодкі фрукти, а також додайте за смаком трохи кориці. Випікайте пиріг приблизно годину. Потім дістаньте з духовки і дайте йому трохи охолонути. Подавати можна холодним зі збитими вершками або ще теплим до чаю.

Крім того, такий вже готовий пиріг можна заморозити на зиму. Для повторного приготування замороженого пирога потрібно просто підігріти його до рум'яності при 150 градусах в духовці.

Читайте також: Як приготувати ідеальні сирники: виходить дуже смачно