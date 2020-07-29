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Дієтологи категорично заборонили починати ранок з кави

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Каву можна пити зранку, але після сніданку - фото 1
Каву можна пити зранку, але після сніданку

Ми самі обираємо, з чого починати наш день: зробити зарядку чи позалипати у соцмережах, поснідати крупами чи перекусити тістечком з кавою. І, власне, про каву ми й поговоримо, адже дієтологи забороняють пити цей напій з самого ранку. Розповідаємо вам, чому до їхньої поради слід дослухатися.

Вибирати продукти для сніданку потрібно з розумом, щоб не нашкодити організму. Про те, що шкідливо їсти і пити вранці, розповіли дієтологи.

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Фахівці вважають, що потрібно назавжди відмовитися від вживання кави натщесерце, адже цей напій може подразнювати стінки шлунка, підвищуючи кислотність секрету, і привести до появи хронічних захворювань.

Експерти рекомендують не пити каву натще серце - фото 418228
Експерти рекомендують не пити каву натщесерце

Замінити каву дієтологи рекомендують чистою водою з додаванням невеликої кількості меду або лимона. Це допоможе поліпшити травні процеси.

Не радять дієтологи пити вранці міцний чай і кислі свіжовичавлені соки. А ще бажано відмовитися від усіх продуктів, які можуть викликати здуття живота, – бобових, макаронів, капусти, консервованої і жирної їжі.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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