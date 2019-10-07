Експерти назвали опцію, якій досі не довіряє більшість водіїв

Системи контролю за розміткою й утримання в смузі руху стають все більш поширеним явищем, проте водії досі їм не довіряють. Принаймні про це свідчить нове дослідження.

Система контролю за розміткою здатна попереджати водія про ненавмисний виїзд зі смуги або про зміну смуги руху без увімкнення сигналу повороту.

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Така опція запобігає виникненню аварійних ситуацій, пов'язаних з виїздом із займаної смуги, і за допомогою якої гальмівні системи, або електропідсилювач рульового управління коригують автомобіль таким чином, щоб він їхав рівно посередині смуги руху – за умови наявності чіткої розмітки по обидва її боки. Однак американський Страховий інститут дорожньої безпеки (IIHS) налаштований вельми скептично: нове дослідження показало, що водії не довіряють цим системам.

Система працює добре лише за наявності ідеальної розмітки

Мова в ньому йшла саме про систему утримання автомобіля посередині смуги, а не тільки контроль за розміткою. Робота електронних асистентів перевірялася на прикладі 20 автомобілів: Mercedes-Benz E300, Infiniti QX50, Volvo S90, BMW 530i і Tesla Model S. Учасники тестування скаржилися на занадто грубу роботу системи, яка часом дьоргає їх без очевидної причини, а деякі відзначили, що нав'язливе втручання електроніки в процес управління автомобілем їх ображає.

Дослідники з IIHS вважають, що системи утримання в смузі руху вдосконалюються з кожним роком і вже досить скоро, можливо, вони навчаться працювати ефективніше, що може стати причиною перегляду ставлення водіїв до них. Утім, наразі, цей функціонал не приносить ані водіям, ані компаніям бажаного результату.

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