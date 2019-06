Експерти назвали найкращі серіали 2019 року

Автори видання Variety склали список найкращих серіалів першої половини 2019 року. Лідирував на думку критиків міні-серіал "Життя матрьошки" з Наташею Ліон.

У списку фігурують 13 телевізійних шоу, серед яких лідером визнали міні-серіал "Життя матрьошки" з Наташею Ліон в головній ролі. Далі йдуть драма "Коли вони нас побачать" (When They See Us), анімаційне шоу "Тука і Берті" (Tuca & Bertie) і драматична комедія "Баррі" (Barry).

Міні-серіал Життя матрьошки

Також увійшли в список шоу про хореографа Боба Фоссі і танцівниці Гвен Вердон Фоссі / Вердон, драма "Міські історії", комедія "Інші двоє" і другий сезон серіалу "Погань".

Крім цього, в переліку вказані молодіжна комедія "PEN15", скетч-шоу "Я думаю, тобі варто піти з Тімом Робінсоном", а також міні-серіали "Особливий" та "Сімейний шлюб".

