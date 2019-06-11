Чорнобиль: творці серіалу мають намір дозняти продовження

Управління туризму і промоцій Київської міської державної адміністрації на своїй сторінці в Facebook оприлюднило інформацію про зйомки ще одного, документального епізоду творцями міні-серіалу Чорнобиль. Продовження культового серіалу знімуть в Україні.

Американська компанія НВО, що зняла гучний серіал про трагедію на Чорнобильській АЕС, хоче зняти ще одну серію як продовження історії. Так, командир радіаційної розвідки, який брав участь в складанні перших карт радіаційного забруднення після аварії на ЧАЕС, Сергій Мирний, розповів про намір творчої групи серіалу зняти документальний епізод.

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Творці серіалу роздумують над тим, щоб відзняти шосту серію в Україні. Вони хочуть повернутися до Києва і Чорнобиля, щоб зробити продовження про те, як виглядає Чорнобильська зона через 33 роки після трагедії. Також розглядається варіант проведення інтерв'ю зі свідками аварії на ЧАЕС.

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