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ТЕСТ: Вгадай, що стало причиною хвороби у серіалі Доктор Хаус

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Х'ю Лорі - фото 1
Х'ю Лорі

Відомий актор Х'ю Лорі святкує свій день народження 11 червня. Роль доктора Хауса в однойменному серіалі принесла акторові шалену популярність. Цьогоріч йому вже 60 років! З цієї нагоди ми підготували для вас цікавий тест, у якому потрібно вгадати причину хворобу пацієнтів.

Доктор Хаус – прикрий та цинічний чоловік, проте водночас він видатний лікар-діагност, який може розібратися у найскладніших ситуаціях. Грегорі та його команда зробили цей медичний серіал легендарним.

І ще: Тест: Вгадай фільм з Едді Мерфі по фото

Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

До теми: ТЕСТ: Яка роль Анджеліни Джолі створена для тебе?

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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