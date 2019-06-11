ТЕСТ: Вгадай, що стало причиною хвороби у серіалі Доктор Хаус

Відомий актор Х'ю Лорі святкує свій день народження 11 червня. Роль доктора Хауса в однойменному серіалі принесла акторові шалену популярність. Цьогоріч йому вже 60 років! З цієї нагоди ми підготували для вас цікавий тест, у якому потрібно вгадати причину хворобу пацієнтів.

Доктор Хаус – прикрий та цинічний чоловік, проте водночас він видатний лікар-діагност, який може розібратися у найскладніших ситуаціях. Грегорі та його команда зробили цей медичний серіал легендарним.

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Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

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