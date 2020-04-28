Коли закінчиться пандемія коронавірусу в Україні та світі: учені назвали дати

Сінгапурські вчені запустили ресурс, на якому вказано, коли та з яким ступенем ймовірності настане кінець пандемії COVID-19 у різних державах, зокрема – в Україні. Свій прогноз дослідники склали на основі статистичних даних. Дивіться самі!

Група вчених з Сінгапурського університету технологій і дизайну та лабораторії Data-Driven Development Lab під керівництвом професора Массачусетського технологічного інституту зібрала дані про зареєстровані випадки коронавірусу в світі та на основі їх аналізу склала прогноз закінчення пандемії у різних країнах. Ці графіки опубліковані на спеціальному сайті.

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Для побудови прогнозів дослідники використали так звану SIR-модель (Susceptible – Infected – Recovered). Вона враховує сприйнятливих, інфікованих і тих, хто вже перехворів, а також інтенсивність контактів між людьми. Зараз на сайті доступні прогнози для 87 країн. Графіки оновлюються і коригуються відповідно до свіжої статистики поширюваності COVID-19.

Якщо вірити прогнозу вчених, то в Україні епідемія коронавірусу з 97-відсотковою вірогідністю стихне до 18 травня, а з 99-відсотковою – до 27 травня. 100-відсотковий кінець пандемії COVID-19 на території нашої держави прогнозують на 6 липня.

Остаточне завершення спалаху коронавірусу в США очікують 9 вересня, в Італії – 31 серпня, у Німеччині – 6 серпня, у Франції – 9 серпня, у Великобританії – 22 серпня, а в Іспанії – 2 серпня.

На 97% ситуація із поширенням коронавірусу у всьому світі покращиться вже 20 травня, а повністю людство приборкає COVID-19 лише 1 грудня.

Пандемія коронавірусу в світі закінчиться лише в грудні 2020

Автори сайту наголошують, що ці дані призначені для освітніх і дослідницьких цілей і можуть бути помилковими. До того ж, методика прогнозування не цілком відповідає "складним реаліям різних країн": очевидно, тут вчені мають на увазі людський фактор – наприклад, наскільки обережно поводитимуться люди на вулицях, коли влада оголосить перші послаблення карантину.

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