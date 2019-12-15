Експерти дали новий прогноз щодо курсу долара

Зниження курсу долара до гривні очікується протягом 16-22 грудня. Про це зазначають аналітики.

Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 23,5 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 23,4 / 23,6 грн.

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Як зазначили аналітики, Нацбанк України вкотре пояснив причини зміцнення гривні, причому деякі з добре відомих раніше факторів втратили свою важливість. За словами регулятора, основними джерелами надлишкової пропозиції валюти з жовтня на поточний момент є надходження від українського експорту, зокрема завдяки рекордному врожаю зернових й олійних культур, і продаж засобів від валютних залучень державних компаній.



За даними українських банків, за минулий тиждень курс долара до гривні помітно знизився на всіх сегментах валютного ринку на 0,9-1,3%.

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