Названі найпотужніші флоти у світі

Американський журнал The National Interest назвав п'ять країн, які володіють найпотужнішими флотами.

Перше місце рейтингу зайняв американський флот. Зазначається, що він має найбільшу кількість кораблів і найбільшу зону відповідальності. За даними видання, американський флот налічує 288 кораблів, серед яких 10 авіаносців, 62 есмінці і 17 фрегатів.

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Другим флотом світу названий китайський. У статті йдеться про те, що він виконав великий шлях за останні 25 років і тепер має 25 есмінців, 42 фрегатів, три десантні кораблі тощо. Росія, на думку NI, є третьою в світі за потужністю флоту. Російські ВМС успадкували основну частину радянських кораблів, але на озброєння регулярно надходять і нові.

Флот Китаю

На четвертому місці розташувався Королівський військово-морський флот Великобританії, що нараховує 19 фрегатів і есмінців, три великих кораблі, сім ударних атомних підводних човнів і чотири підводні човни з балістичними ракетами. Замикає п'ятірку японський флот з 114 кораблями.

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