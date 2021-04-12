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Експерт розвіяв міфи про небезпеку популярного продукту

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Шпроти - фото 1
Шпроти / vilkin

Рибні консерви є джерелом багатьох корисних речовин. Водночас фахівець розповів, що скарги на отруєння рибними консервами серед споживачів є необґрунтованими.

При виробництві рибних консервів використовується термічна обробка, яка здатна знищити бактерії в продукті, внаслідок чого можливість отруєння виключається взагалі, пише foodandmood.

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Більш того, готовий товар проходить експертизу, яка перевіряє, чи зможе товар нашкодити здоров'ю споживача. Про це сказав фахівець в рибній галузі Роман Солошенко.

За словами експерта, існує безліч помилок щодо виробництва рибних консервів. Промислове виробництво, до якого відносять рибні консерви, має повністю замкнутий цикл, що говорить про мінімум п'ять, а то й шість етапів контрольних точок виробництва. Фахівець зазначив, що скарги на отруєння рибними консервами серед споживачів є необґрунтованими.

"По-перше, консерви виробляються при температурі 120 градусів – це контрольна точка безпеки. При такій температурі вони варяться від 50 до 90 хвилин. За цей період всі шкідливі бактерії повністю зникають", – говорить Солошенко.

Експерт розвіяв міфи про небезпеку популярного продукту - фото 455331

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