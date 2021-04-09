Ці продукти варто їсти лише раз на тиждень

Лікар-ендокринолог розповів, які продукти мають періодично з'являється в раціоні, але не частіше 1 разу на тиждень. Серед них і улюблені багатьма смаколики!

Грейпфрут

У складі цього фрукта багато вітамінів і корисних мікроелементів, але є і речовини, які у великій кількості можуть зашкодити роботі печінки. При регулярному вживанні грейпфрута організм можна довести до сильної інтоксикації. Плюс до всього, кислота цитрусового серйозно шкодить зубам, пише фахівець Антон Поляков у своєму інстаграмі.

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Червоне м'ясо

У будь-якому червоному м'ясі (яловичині, баранині, свинині і навіть стегні курки) міститься багато метіоніну – амінокислоти, яка в надлишку може прискорити процес старіння організму, підвищити ризик серцево-судинних захворювань і навіть онкології. Тому не варто захоплюватися цими продуктами.

Субпродукти

Експерт каже, що печінка містить багато заліза, вітамінів групи В, а от нирки багаті цинком. І ці мікроелементи дуже важливі для належного функціонування організму, але в надлишку вони можуть привести до зайвого накопичення і спровокувати інтоксикацію організму. Крім того, варто пам'ятати, що основна функція нирок і печінки – це очищення організму. Тому в них, як у фільтрах, поступово накопичується велика кількість шкідливих речовин.

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