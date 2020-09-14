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Експерт розсекретила дієві способи, які допомагають отримати плоский живіт

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Експерт розсекретила дієві способи, які допомагають отримати плоский живіт - фото 1

Нутриціолог Надія Пахірко поділилася дієвими та ефективними способами, як все ж добитися красивого і плоского животика.

Жир й справді відкладається у першу чергу на животі. Це для тіла – недоторканний запас. Тому навіть під час голоду організм його довго не віддасть.

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Жир накопичується, коли ви регулярно переїдаєте. Тому, щоб організм почав витрачати ці запаси, вживайте менше калорій, ніж витрачаєте. При дефіциті калорій почне худнути все тіло. А щоб допомогти животу швидше позбуватися від жиру, потрібні спеціальні вправи. Це не вправи для пресу! Важливо задіяти якомога більше м'язів – не тільки на животі, а й сусідні області.

Зниження ваги повинно бути грамотним, щоб не нашкодити собі і не посадити остаточно здоров'я.

Важливі правила:

  • Скорочуйте раціон не більше, ніж на 20% від добової потреби.
  • Дотримуйтесь балансу, адже білки, жири і вуглеводи все ж потрібні. А інакше, буде не схуднення, а виснаження. Це небезпечно.
  • Рухатися треба обов'язково. Це прискорює обмін речовин. Жир спалюється швидше, м'язи зміцнюються, шкіра підтягується, а не обвисає.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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