Експерт розповіла, на що звернути увагу при виборі твердого сиру

Вибір якісного, смачного твердого сиру з безпечним складом за прийнятною ціною – завдання не з легких. Варто уважно вивчити етикетку і знати, які компоненти в складі допустимі, а які – ні. Про це розповіла на сторінці в Instagram нутриціолог Олена Коготкова.

Чи можна знайти на прилавку ідеальний сир? Можна! Ідеальний склад: молоко, закваска, ферментний препарат. Як правило, м'які сири (наприклад, Адигейський) якраз такі. Але з напівтвердими і твердими все складніше.

До теми: Відповіді на чотири питання, які часто задають фанати сиру

Допустимо:

сіль;

хлорид кальцію;

барвник Аннато.

Хлорид кальцію збільшує здатність молока до сичужного звертання і скорочує його тривалість. Крім того, хлорид кальцію позитивно впливає на міцність згустку. А також сприяє зменшенню втрат казеїну і, отже, збільшується вихід сиру.

Барвник Аннато. Натуральний безпечний барвник додається в молоко для забезпечення стандартного забарвлення сиру протягом всього року. Взимку в раціоні корів немає трави, що веде до зниження вмісту жовтого пігменту каратіну в молочному жирі. Додавання в молоко барвника компенсує цей недолік.

Неприпустимо:

рослинні жири;

стабілізатори і загусники;

сухе молоко;

інші барвники;

ароматизатори.

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