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6 простих звичок, які допоможуть створити ідеальне тіло: поради дієтолога

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Зовсім не обов'язково морити себе голодом на дієтах - фото 1
Зовсім не обов'язково морити себе голодом на дієтах

30-річна дієтолог з Австралії Ліан Уорд, фігурі якої можна тільки позаздрити, назвала шість простих звичок, які дозволять завжди тримати себе у тонусі, зберігаючи ідеальну вагу і фігуру. Візьміть собі на озброєння її поради, аби отримувати задоволення від свого зовнішнього вигляду!

Ці рекомендації прості у виконанні та не вимагають від вас надзусиль, тож можете сміливо починати дотримувати їх уже сьогодні!

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Найважливіший порада від Ліан – ніколи не намагатися заїсти стрес, нудьгу або смуток. Замість цього можна відправитися на прогулянку або почитати цікаву книгу, яка відволіче вас від негативних емоцій.

Дієтолог звернула увагу, що протягом дня потрібно пити якомога більше рідини, наприклад, води з лимоном або чаю. Людський організм може помилково сигналізувати про голод, коли його насправді мучить спрага. Тому перед тим, як сісти за стіл, слід випити води. "Склянка води перед їжею може допомогти утримати вас від переїдання", – пояснила австралійка.

Пийте якомога більше води - фото 414885
Пийте якомога більше води

У раціоні завжди повинні бути свіжі овочі, з яких можна приготувати салат. "Якщо ви не любите овочі, спробуйте робити смузі, щоб не відчувати їх смак. Наприклад, можна зробити напій зі шпинату або цукіні", – радить Уорд.

Четверта рекомендація дієтолога – відмовитися від вживання напівфабрикатів зовсім або звести їх вживання до мінімуму, наприклад, не частіше двох разів на тиждень. "Спробуйте додати у ваш заснований на натуральних продуктах раціон здорові жири, наприклад, авокадо, нерафінована оливкова олія і горіхи", – пропонує дієтолог.

Напівфабрикати та перероблена їжа не надто корисні - фото 414886
Напівфабрикати та перероблена їжа не надто корисні

Приймати їжу слід повільно, ґрунтовно її пережовуючи. "Намагайтеся вдумливо споживати вашу їжу, приділяючи увагу тому, що ви їсте", – радить Уорд, пояснюючи, що під час трапези слід не відволікатися на телевізор, телефон або читання журналів. Вона нагадала, що відчуття ситості настає лише через 20 хвилин, тому не варто поспішати, намагаючись вжити якомога більше їжі за короткий термін.

І нарешті остання порада дієтолога стосується зовсім не їжі, а активного способу життя. Дієта дає 70 відсотків схуднення, а рух – решту 30. Уорд вважає, що необхідно щодня проходити по десять тисяч кроків. А під час робочого дня якомога частіше рухатися, встаючи з-за столу і роблячи невелику розминку для втомлених від нерухомості м'язів.

Не забувайте про фізичну активність - фото 414897
Не забувайте про фізичну активність

Бережіть себе та відповідально ставтесь до свого здоров'я. Спробуйте внести ці прості зміни у свій звичний стиль життя і результат не змусить вас довго на себе чекати!

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Джерело: Medikforum
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