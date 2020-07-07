Експерт нагадав про небезпеку приготування яєць

Яйця є доволі універсальним продуктом, який підходить для багатьох страв. Але варто розуміти, що навіть цей смаколик має свої правила приготування, адже може і добряче нашкодити здоров'ю.

Іспанський експерт Маріо Санчес, який є харчовим технологом, пояснив, чому приготування страв з яєць може бути небезпечним.

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Найсерйознішою загрозою для організму є гостра кишкова інфекція сальмонельоз. Часто вона виникає саме через споживання яєць, у яких є мікроорганізми, що здатні вдарити по здоров'ю дітей, літніх людей, а також осіб з ослабленим імунітетом.

"Патогени у яйцях зникають лише за умови, що їх готують за температури вище як 75 градусів", – наголошує експерт. Але й на цьому не найприємніші можливі наслідки вживання яєць не закінчується. Дослідник настирливо радить ніколи не готувати нічого з побитих чи тріснутих яєць.

А під час приготування страв з цього продукту варто постійно мити руки та очищати поверхні, до якого торкались яйця. Санчес пояснює, що яйця залишають стільки ж бактерій, як і сира риба чи м'ясо.

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