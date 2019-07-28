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Тести Подорожі

Юна дружина Віктора Павліка показала романтичний знімок з відпочинку

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Катерина Реп'яхова та Віктор Павлік - фото 1
Катерина Реп'яхова та Віктор Павлік / instagram

53-річний український артист Віктор Павлик відправився разом зі своєю 25-річною коханою і за сумісництвом піарницею Катериною Реп'яхова на відпочинок на морський курорт в Греції. Співак намагається не афішувати їхні відносини, а ось дівчина із задоволенням ділиться спільними фото у соцмережі.

Так, Катерина опублікувала романтичний знімок з обранцем на своїй сторінці в Instagram. Віктор зробив романтичне селфі з коханою на пляжі, при цьому вони обоє щасливо посміхаються. Дівчина одягнена в білу майку, яка вигідно підкреслила пишний бюст красуні.

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"Греція 2019 – тепер наша історія", – прокоментувала знімок Реп'яхова.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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