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Карантин Коронавірус

Леся Нікітюк показала, як прибирає на карантині: веселе відео з інтимною кінцівкою

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Леся Нікітюк - фото 1
Леся Нікітюк / instagram

Українській шоувумен Лесі Нікітюк сидіти вдома на карантині дається не дуже легко. Телеведуча і на самоізоляції намагається весь час чимось займатися. Так, красуня відмила всю квартиру, собаку і навіть себе.

Коли Лесі Нікітюк стає зовсім нудно, тоді зірка телеекранів починає займатися прибиранням. Як саме це відбувається, народна улюблениця показала у короткому кумедному відео. У ролику босонога Леді Ле, одягнена в сірі спортивні штани і чорну футболку, починає мити квартиру – дзеркало, підлогу і все решта по черзі.

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Після цього Леся перемикається на свого улюбленого собаку Рафіка, а в кінці глядачів чекає сюрприз! Нікітюк сидить у ванній топлес, а одягнена в жовтий костюм дівчина миє їй спинку.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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