Екранізація Netflix "На Західному фронті без змін": дивіться трейлер фільму за Ремарком

Стримінговий сервіс Netflix опублікував в мережі трейлер до екранізації роману "На Західному фронті без змін" авторства німецького письменника Еріха Марії Ремарка. Дивіться тизер потужної кінострічки!

У мережі з'явився український трейлер фільму "На західному фронті без змін". Дата виходу кінострічки вже анонсована, очікуйте на Netflix з 28 жовтня.

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На Західному фронті без змін" – захоплива історія про молодого німця на Західному фронті Першої світової війни. Пауль і його товариші на власній шкурі відчувають, як початкова ейфорія війни перетворюється на відчай і страх, коли їм доводиться боротися за власні життя та життя одне одного в траншеях. Фільм режисера Едварда Берґера засновано на однойменному світовому бестселері Еріха Марії Ремарка", – йдеться в описі до фільму.

Дивіться офіційний тизер від Netflix "На Західному фронті без змін":

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