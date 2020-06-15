Ефектно чи дивно: надто креативна подача страв у закладах (фото)

Заклади постійно змагаються за клієнтів не лише за якістю смаколиків, а й креативністю подачі. Але інколи це переходить всі межі та вражає фантазію.

Ресторани, кав'ярні та забігайлівки інколи зловживають креативністю, тому в мережі частенько діляться фото незвичайних смаколиків. Насправді, їжа може бути цілком звичною, але її подача викликає щонайменше здивування.

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Здається, для таких гастрономічно-естетичних "шедеврів" потрібна окрема фотокнига:

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