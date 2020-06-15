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Ефектно чи дивно: надто креативна подача страв у закладах (фото)

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Дивна подача їжі - фото 1
Дивна подача їжі

Заклади постійно змагаються за клієнтів не лише за якістю смаколиків, а й креативністю подачі. Але інколи це переходить всі межі та вражає фантазію.

Ресторани, кав'ярні та забігайлівки інколи зловживають креативністю, тому в мережі частенько діляться фото незвичайних смаколиків. Насправді, їжа може бути цілком звичною, але її подача викликає щонайменше здивування.

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Здається, для таких гастрономічно-естетичних "шедеврів" потрібна окрема фотокнига:

Ефектно чи дивно: надто креативна подача страв у закладах (фото) - фото 410291

Ефектно чи дивно: надто креативна подача страв у закладах (фото) - фото 410292

Ефектно чи дивно: надто креативна подача страв у закладах (фото) - фото 410293

Ефектно чи дивно: надто креативна подача страв у закладах (фото) - фото 410294

Ефектно чи дивно: надто креативна подача страв у закладах (фото) - фото 410295

Ефектно чи дивно: надто креативна подача страв у закладах (фото) - фото 410296

Ефектно чи дивно: надто креативна подача страв у закладах (фото) - фото 410297

Ефектно чи дивно: надто креативна подача страв у закладах (фото) - фото 410298

Ефектно чи дивно: надто креативна подача страв у закладах (фото) - фото 410299

Ефектно чи дивно: надто креативна подача страв у закладах (фото) - фото 410300

Ефектно чи дивно: надто креативна подача страв у закладах (фото) - фото 410301

Ефектно чи дивно: надто креативна подача страв у закладах (фото) - фото 410302

Ефектно чи дивно: надто креативна подача страв у закладах (фото) - фото 410303

Ефектно чи дивно: надто креативна подача страв у закладах (фото) - фото 410304

Ефектно чи дивно: надто креативна подача страв у закладах (фото) - фото 410305

Ефектно чи дивно: надто креативна подача страв у закладах (фото) - фото 410306

Ефектно чи дивно: надто креативна подача страв у закладах (фото) - фото 410307

Ефектно чи дивно: надто креативна подача страв у закладах (фото) - фото 410308

Ефектно чи дивно: надто креативна подача страв у закладах (фото) - фото 410309

Ефектно чи дивно: надто креативна подача страв у закладах (фото) - фото 410310

Ефектно чи дивно: надто креативна подача страв у закладах (фото) - фото 410311

Ефектно чи дивно: надто креативна подача страв у закладах (фото) - фото 410312

Ефектно чи дивно: надто креативна подача страв у закладах (фото) - фото 410313

Ефектно чи дивно: надто креативна подача страв у закладах (фото) - фото 410314

Ефектно чи дивно: надто креативна подача страв у закладах (фото) - фото 410315

Ефектно чи дивно: надто креативна подача страв у закладах (фото) - фото 410316

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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