Зате врятував собаку: епічне фото пожежі здивувало інтернет

Звичайні люди частенько стають героями, рятуючи життя інших, але фото пожежі викликало чимало неоднозначних коментарів. Чоловік врятував собаку, але забув про ще одного домашнього улюбленця.

На платформі Reddit користувач з ніком distriived поділився епічним фото свого палаючого дому, а також несподіваного рятівника. За лічені години допис піднявся у топи, зібравши понад 44 тисяч балів та більше тисячі коментарів. Чому? Це пояснює підпис.

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"Цей чоловік врятував нашого собаку. Ви можете побачити кота, який вистрибує з вікна", – відзначив автор. Він також додав, що зараз з домівкою все добре, але кота досі не знайшли. А от причиною пожежі міг стати новий портативний кондиціонер, який спалахнув на кухні.

І поки частина коментаторів хвилювалась за життя пухнастика та домівку автора, то інші здивувались, чому ж рятівник не помітив кота, якому довелось самому шукати спосіб втечі. Дехто навіть додав, що улюбленець на знімку нагадує логотип Puma.

reddit

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