Ефектне фото: "Міс Україна Всесвіт-2022" Вікторія Апанасенко оголосила про свою вагітність

Українська модель Вікторія Апанасенко понад рік перебуває у шлюбі з чиновником Олександром Борняковим. Нещодавно стало відомо, що подружжя очікує на поповнення в родині.

Зірка поділилася цією радісною новиною в своєму Instagram, опублікувавши чорно-білу фотографію.

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На світлині вона позує в довгій обтислій сукні з великими вирізами, яка чудово підкреслила її вагітний животик. Судячи з його розмірів, Вікторія перебуває на останніх місяцях вагітності, і тримала цю новину в таємниці досить довго.

Мама маленького левенятка, – підписала світлину модель.

Поки що подружжя не розкриває стать своєї майбутньої дитини. Шанувальники Вікторії активно вітають майбутню маму в коментарях.

Варто зазначити, що Вікторія Апанасенко вийшла заміж у березні 2023 року. Довгий час вона не розкривала, хто її обранець. Однак навесні цього року стало відомо, що її чоловіком є заступник міністра цифрової трансформації України з розвитку ІТ-галузі Олександр Борняков.

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