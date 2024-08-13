На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Чому Олег Винник не повертається до України: що кажуть у його команді
-
- 368
Олег Винник, відомий український співак, з моменту початку повномасштабної війни в Україні не випустив жодної нової пісні. Однак вже незабаром артист планує потішити шанувальників прем'єрою україномовного треку.
Вперше за два роки, 50-річний Олег Винник, який під час початку повномасштабного вторгнення переїхав до Німеччини, анонсував вихід свого нового треку українською мовою. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила керівниця офіційного фан-клубу співака, Валерія Барон, пише Фокус.
Читайте також: Коли ніхто вже не чекав: Олег Винник заявив, що випустить свою першу за 2 роки пісню
За оприлюдненою інформацією, реліз нової пісні під назвою "Мої люди" заплановано на 23 серпня, напередодні Дня Незалежності України.
Шанувальники Олега Винника радісно сприйняли цю новину, зазначивши:
- "Ваууу чекаю на прем'єру пісні нарешті дочекались хороших новин",
- "Яка чудова новина точно перемога скоро прийде чекаємо з нетерпінням нову прем'єру",
- "Дуже чудова і довгоочікувана новина!",
- "Чекаємо нової пісні від найкращого співака!"
Втім, частина українців висловилася негативно:
- "Хай сидить в Німеччині і лікується. Нам такі співаки непотрібні. Та й ніша уже зайнята",
- "А, що вже вилікувався? На початку війни різко захворів, а зараз різко вилікувався. Мабуть, німці на Батьківщину відправляють",
- "Вам в логотипі от тільки Z не вистачає. Відчуття, що команда 2,5 року була в комі, і не знає, що відбувалося",
- "Огида і сором. Які це у нього "його люди"? Ті, що через Тису пливуть? Гидота",
- "Дочекалися, поки людина, яка два роки як змилася з України, згадала про "своїх людей"?",
- "Кому він здався? Ховається по Німеччинах".
Представниця фан-клубу Олега Винника, Валерія Барон, вирішила не залишати ці висловлювання без уваги і пояснила, що Олег Винник вже багато років постійно проживає в Німеччині. За її словами, він є резидентом цієї країни вже понад 20 років і не має в Україні місця для проживання.
Ніхто ні від кого ніяких співчуттів не чекає. це лише констатація фактів, що у людини законодавчо Німеччина – країна постійного проживання. І це вже не одне десятиріччя. У вас якийсь перекос в логіці і розумі. Артист стільки років прославляв Україну в Європі. Зірка мюзиклів… Ви хоч трохи поцікавтеся матчастиною, а потім пишіть нісенітницю,
– зазначила вона.
Це цікаво: Марія Яремчук відверто розповіла, хто з зірок відмовився від зйомок у фільмі про її батька
Хай там як, вона не розповіла, чи планує Олег Винник повернутися до України. Єдине, що можемо наразі дочекатись від нього, – нову пісню.
-
12:30Lego обіцяє відмовитись від пластику та використовувати екологічні матеріали у кубиках
-
11:20Binance заарештувала кошти користувачів з Палестини на вимогу ЦАХАЛ
-
10:15А ви вже пробували котлети з тунця – рецепт від Ектора Хіменеса-Браво
-
09:15Jerry Heil презентувала пісню "All eyes on kids", присвячену викраденню українських дітей
- 29 серпня
-
20:50У реабілітаційному центрі UNBROKEN вперше виготовлять ортез для собаки
-
Українські патріотичні пісні: плейлист, який підіймає дух
-
19:45Дарʼя Коломієць створила плейліст на честь музикантів, які стали на захист України
-
18:40У Франції офіційно розпочались Паралімпійські ігри-2024
-
17:35Фільм "Яремчук: Незрівнянний світ краси" встановив новий рекорд касових зборів
-
16:30Помстився за Охматдит: Денис Берінчик підсмажив окупантів з гармати
-
15:25Композиція "Teresa & Maria" подолала позначку в 40 мільйонів прослуховувань на Spotify
-
14:20Соковита свинина зі сливами: готуємо за рецептом Ольги Рябенко
-
13:15В Україні введуть електронні ветпаспорти для домашніх тварин: як це працюватиме
-
12:10На сороковини: у Львові відкрили меморіальну таблицю Ірини Фаріон на її будинку
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
11:25Ось, у чому може бути небезпека надмірного саморозвитку
-
10:22Флагманський Google Pixel 9 Pro XL розібрали: всередині було найцікавіше
-
09:19День пам'яті захисників
- 28 серпня
-
19:22День пам'яті захисників України: як поминати полеглих воїнів
-
18:21Психологи пояснили, чому перед покупками не варто пити каву
-
17:22Три знаки Зодіаку, яким варто сходити на побачення до кінця тижня
-
16:23Вартість фар для Bugatti Chiron вражає: можна купити новий Porsche 911
-
15:21Кажуть, на YouTube є магічне відео, здатне відкачати воду з мокрого смартфона
-
14:20У кав'ярні такого не знайдете: готуємо супершоколадну каву від Ектора
-
13:21Чому ми можемо вкрай болісно реагувати на фідбеки: зверніть увагу на причини
-
09:15Jerry Heil презентувала пісню "All eyes on kids", присвячену викраденню українських дітей
- 29 серпня
-
17:35Фільм "Яремчук: Незрівнянний світ краси" встановив новий рекорд касових зборів
-
13:15В Україні введуть електронні ветпаспорти для домашніх тварин: як це працюватиме
-
09:19День пам'яті захисників
- 28 серпня
-
19:22День пам'яті захисників України: як поминати полеглих воїнів
-
17:22Три знаки Зодіаку, яким варто сходити на побачення до кінця тижня
-
13:21Чому ми можемо вкрай болісно реагувати на фідбеки: зверніть увагу на причини
-
09:18Погода у вересні 2024: чи затримається літо в Україні
- 27 серпня
-
13:25Одягаємось красиво на День знань: підбірка образів для школярів та батьків
-
09:21Насолоджуйтесь сповна: які сезонні овочі та фрукти потрібно їсти у вересні 2024
- 26 серпня
-
17:25Тривожна валізка школяра: список обов'язкових речей
-
13:25Оригінальні та атмосферні варіанти: як влаштувати свято дитині на 1 вересня
-
09:19Магнітні бурі у вересні 2024 – календар, коли небезпечні дати в Україні
- 25 серпня
-
17:21Не втрачайте пильність: три знаки Зодіаку, яким слід бути обережними на дорозі
-
13:21Працюй чотири години на тиждень: корисні поради з книжки, які допоможуть саме вам
-
09:21Церковний календар на вересень 2024 року – православний і греко-католицький
- 24 серпня
-
17:40Найгучніша колаборація: Quest Pistols, WELLBOY і Parfeniuk випустили спільний трек
-
13:25Скільки коштує зібрати дитину до школи: огляд цін у 2024 році
-
09:21День ангела у вересні 2024 – календар іменин, кого вітати цього місяця
- 23 серпня
-
17:30Оновлені медичні довідки для школярів: як оформити у 2024 році
-
13:25Що подарувати вчителю до 1 вересня – найкращі варіанти презентів
-
09:21Місячний календар стрижок на вересень 2024 – дні, коли стригти волосся
- 22 серпня
-
17:28Вийшов трейлер документального фільму про легендарного військового "Да Вінчі"
-
13:20Біллі Айліш стала найпопулярнішою артисткою в історії Spotify
-
09:19Гороскоп на вересень 2024 – прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку