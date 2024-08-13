Чому Олег Винник не повертається до України: що кажуть у його команді

У команді Винника розповіли, чому він не повертається / фото з фейсбуку Валерії Барон

Олег Винник, відомий український співак, з моменту початку повномасштабної війни в Україні не випустив жодної нової пісні. Однак вже незабаром артист планує потішити шанувальників прем'єрою україномовного треку.

Вперше за два роки, 50-річний Олег Винник, який під час початку повномасштабного вторгнення переїхав до Німеччини, анонсував вихід свого нового треку українською мовою. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила керівниця офіційного фан-клубу співака, Валерія Барон, пише Фокус.

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За оприлюдненою інформацією, реліз нової пісні під назвою "Мої люди" заплановано на 23 серпня, напередодні Дня Незалежності України.

Шанувальники Олега Винника радісно сприйняли цю новину, зазначивши:

"Ваууу чекаю на прем'єру пісні нарешті дочекались хороших новин",

"Яка чудова новина точно перемога скоро прийде чекаємо з нетерпінням нову прем'єру",

"Дуже чудова і довгоочікувана новина!",

"Чекаємо нової пісні від найкращого співака!"

Втім, частина українців висловилася негативно:

"Хай сидить в Німеччині і лікується. Нам такі співаки непотрібні. Та й ніша уже зайнята",

"А, що вже вилікувався? На початку війни різко захворів, а зараз різко вилікувався. Мабуть, німці на Батьківщину відправляють",

"Вам в логотипі от тільки Z не вистачає. Відчуття, що команда 2,5 року була в комі, і не знає, що відбувалося",

"Огида і сором. Які це у нього "його люди"? Ті, що через Тису пливуть? Гидота",

"Дочекалися, поки людина, яка два роки як змилася з України, згадала про "своїх людей"?",

"Кому він здався? Ховається по Німеччинах".

Представниця фан-клубу Олега Винника, Валерія Барон, вирішила не залишати ці висловлювання без уваги і пояснила, що Олег Винник вже багато років постійно проживає в Німеччині. За її словами, він є резидентом цієї країни вже понад 20 років і не має в Україні місця для проживання.

Ніхто ні від кого ніяких співчуттів не чекає. це лише констатація фактів, що у людини законодавчо Німеччина – країна постійного проживання. І це вже не одне десятиріччя. У вас якийсь перекос в логіці і розумі. Артист стільки років прославляв Україну в Європі. Зірка мюзиклів… Ви хоч трохи поцікавтеся матчастиною, а потім пишіть нісенітницю,

– зазначила вона.

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Хай там як, вона не розповіла, чи планує Олег Винник повернутися до України. Єдине, що можемо наразі дочекатись від нього, – нову пісню.