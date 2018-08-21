Ефектна Rihanna потішила фанатів танцями: відеофакт

Популярна американська співачка Rihanna розвеселила прихильників чарівним відео з танцями посеред вулиці.

30-річна барбадоська зірка Rihanna встигає не лише працювати над кількома модними та співочими проектами, а й вести свій профіль в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 64 млн осіб.

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Замість того, щоб побувати на церемонії MTV Video Music Awards дівчина вирішила потанцювати на площі у Гавані (Куба) під новенький трек Childish Gambino (Дональд Гловер) - "Summertime Magic". Легка золота сукня, літній капелюшок, і зірка, яка кружляє та усміхається - ось, що можна побачити на відео, яке зібрало понад 5 млн переглядів за лічені години. Нагадаємо, минулого тижня Рі помітили разом з Гловером на Кубі, де вони знімаються в секретній картині під назвою "Острів Гуава".

do-ya-luh-me-too-? Публикация от badgalriri (@badgalriri) 20 Авг 2018 в 5:11 PDT

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